Нові ТЕС, але не на вугіллі: в "Укренерго" розповіли, як врятувати енергетику від обстрілів та чи вплине це на тарифи

Нова мережа не буде залежати від централізованого постачання

Щоб уникнути тяжких наслідків російських атак Україні потрібно побудувати сотні маленьких електростанцій по всій території. Водночас це не має вплинути на тарифи для населення.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, у разі розосередження об'єктів генерації ворожі атаки не призведуть до таких тяжких, які можна спостерігати сьогодні.

"Зосередження генерації на декількох майданчиках — це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей", — сказав Кудрицький.

Він нагадав, що сьогодні в Україні без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій вже будуються сонячні й вітрові електростанції. Воночас голова "Укренерго" підкреслив, що додатково до них Україні також потрібні технології для балансування.

Кудрицький підкреслив, що українській енергосистемі потрібна нова теплова генерація, але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо. Крім того, за його словами, енергосистема потребує газових пікерів (невеликі високоманеврені електростанції, що працюють на газі) та систем накопичення електроенергії.

Кудрицький також наголосив, що відбудова енергетичної системи України повинна відбутися за кошти приватних інвесторів та завдяки допомозі країн-партнерів. При цьому він зазначив, що це не повинно вплинути на тарифи для населення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.