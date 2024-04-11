Действие тарифа на газ истекает в апреле: сколько украинцы будут платить в мае

Есть два сценария развития событий с ценами на тарифы

С 1 мая тариф на газ останется на прежнем уровне. Хотя та цена, которая есть сейчас, действует до 30 апреля, в нашей стране во военного положения и в течение шести месяцев после этого запрещено повышать тариф.

Кубометр голубого топлива будет стоить в мае 7,96 грн. Об этом пишет OBOZ.UA, ссылаясь на информацию от собеседников в правительстве.

"Сейчас нет даже планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя, даже в условиях действующих законодательных ограничений, тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут", — рассказали собеседники издания.

Отмечается, что есть два сценария развития событий с ценами на тарифы:

цены на газ повысят после окончания войны;

тариф повысят по требованию партнеров еще во время полномасштабной войны (в планах этого пока нет).

Важно добавить, что в условиях евроинтеграции есть пункт о либерализации рынка газа. То есть, тарифы должны регулироваться рынком, не решением правительства.

Также интересный факт — ситуация с газом в Украине даже стала лучше. Едва ли не впервые в истории голубого топлива собственной добычи было достаточно, чтобы покрыть полностью свои потребности. Причина заключается в сокращении потребителей (в связи с оккупацией, большим количеством беженцев и уничтожением промышленных предприятий).

Ситуация с ценами на рынке улучшилась. По состоянию на март 2022 на украинской бирже тысяча кубометров газа стоила 33 тыс. грн, а на 2 апреля 2024-го – 13,6 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новые тарифы на воду в Украине будут зависеть от тарифа на электричество.