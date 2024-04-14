Какие коммунальные услуги подорожают с мая и на сколько: прогноз эксперта

Есть острая потребность для просмотра тарифов

С 1 мая 2024 года может увеличиться тариф на свет для населения. Стоимость 1 кВт-ч может составить около 3,5 грн.

Об этом основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко написал в своем Telegram-аккаунте. Так эксперт прокомментировал недавнее заявление председателя комитета Рады по энергетике Андрея Геруса, сказавшего, что тариф на электричество поднимут, однако не до рыночной стоимости.

Герус сказал, что пока не согласовали, сколько будет стоить электроэнергия для населения. Но ее стоимость будет ниже рыночной цены, потому что она слишком высока для потребителей. В настоящее время идет поиск финансирования ремонта оборудования, пострадавшего из-за вражеских обстрелов.

"На нормальном, не политизированном языке это означает, что тариф поднимут до уровня 3,5 грн за кВт-ч", — написал Попенко.

Эксперт напомнил, что из-за роста электроэнергии также вырастет тариф на обслуживание многоквартирных домов. В среднем эта услуга подорожает на 10-15%. По расчетам эксперта, средней украинской семье придется платить на 300-600 грн больше за коммунальные услуги, если тариф на электричество с 1 мая вырастет до 3,5 грн за кВт-ч.

Для справки: Сейчас стоимость света для населения составляет 2,64 грн за кВт-час. Правительство заморозило пересмотр тарифов на период отопительного сезона, однако уже с 1 мая они могут подорожать.

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