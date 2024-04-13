Міненерго назвало основну ціль ракетних ударів по енергосистемі України

Є значні втрати обсягу теплової системи та гідрогенерації

Міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад розповів, що мають на меті російські атаки на енергосистему України. На його думку, це знищення маневрової генерації.

Про це пише "Міненерго", цитуючи Галущенка. Міністр зауважив, що внаслідок російських атак система енергетики втратила значний обсяг генерації електроенергії.

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 — 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", — наголосив Галущенко.

Міністр зазначив, що попри російські удари, систему втримано і сьогодні вона працює стабільно. Він також ознайомив учасників Конгресу із заходами, які плануються для відновлення і нарощування потужностей.

"Найбільш швидке рішення – це ремонт того, що пошкоджено. Наші групи вже працюють у країнах, які запропонували використати старе аналогічне обладнання як донорів для можливого ремонту устаткування", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр енергетики сказав, чи будуть блекаути через обстріли.