Нацбанк підтримуватиме гривню: прогноз щодо курсу долара до кінця робочого тижня

Офіційні показники НБУ знову виросли

На валютному ринку курс долара постійно коливається. Протягом 16-19 квітня показники в обмінниках не перевищуватимуть 39,95 гривні, а в більшості кас банків є ймовірність здорожчання до 40 гривень.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, передає Мінфін, Нацбанк іноді продаватиме та купуватиме долар на ринку для підтримки національної валюти. Однак обсяги, якими він впливає на курс, скоротяться.

"Найбільша активність на міжбанку спостерігатиметься у період 17−19 квітня, коли основна частина бізнесу розраховуватиметься з державою за податками", — пояснює аналітик.

За його словами, готівковий курс долара в Україні в більшості кас банків до 19 квітня перебуватиме в коридорі купівлі та продажу від 38,70 до 40 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 38,60 до 39,95 гривні.

А от на міжбанку, згідно з прогнозом, ціна на долар коливатиметься в межах від 39,15 до 39,80 гривень.

Курс долара в Україні станом на 16 квітня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 16 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,30 грн (купівля) та 39,79 (продаж). Готівковий курс — 39,60 (купівля) та 39,74 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,57 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який наразі актуальний курс долара у київських обмінниках.