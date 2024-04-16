Нацбанк будет поддерживать гривну: прогноз по курсу доллара до конца рабочей недели

Официальные показатели НБУ снова выросли

На валютном рынке курс доллара постоянно колеблется. В течение 16-19 апреля показатели в обменниках не будут превышать 39,95 гривны, а у большинства касс банков есть вероятность удорожания до 40 гривен.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает Минфин, Нацбанк будет иногда продавать и покупать доллар на рынке для поддержки национальной валюты. Однако объемы, которыми он влияет на курс, сократятся.

"Наибольшая активность на межбанке будет наблюдаться в период 17-19 апреля, когда основная часть бизнеса будет рассчитываться с государством по налогам", — объясняет аналитик.

По его словам, наличный курс доллара в Украине в большинстве касс банков до 19 апреля будет находиться в коридоре покупки и продажи от 38,70 до 40 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 38,60 до 39,95 грн.

А вот на межбанке, по прогнозу, цена на доллар будет колебаться в пределах от 39,15 до 39,80 гривны.

Курс доллара в Украине на 16 апреля

По данным портала "Минфин", во вторник, 16 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,30 грн (покупка) и 39,79 (продажа). Наличный курс — 39,60 (покупка) и 39,74 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,57 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой актуальный курс доллара в киевских обменниках.