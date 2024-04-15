У київських обмінниках підскочив долар: актуальний курс валют

Ціна на євро почала падати

Протягом останнього тижня курс долара щодня то падає, то підіймається. Але зміни відбуваються в межах валютного коридору в 39-40 гривень за 1 долар.

За вихідні американська валюта знову зросла в ціні, євро трішки упав. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 15 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,39 грн

Євро (EUR): 41,96 грн

Злотий (PLN): 9,55 грн

Канадський долар (CAD): 28,66 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,17 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,50 грн

Євро (EUR): 42,62 грн

Злотий (PLN): 9,77 грн

Канадський долар (CAD): 28,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,23 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках за вихідні піднявся майже на десяток копійок.

Купівля: 39,45 грн

Продаж: 39,55 грн

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар у квітні. За словами експерта, вартість американської валюти стабілізується в межах 39 гривень.