У київських обмінниках підскочив долар: актуальний курс валют
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Ціна на євро почала падати
Протягом останнього тижня курс долара щодня то падає, то підіймається. Але зміни відбуваються в межах валютного коридору в 39-40 гривень за 1 долар.
За вихідні американська валюта знову зросла в ціні, євро трішки упав. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 15 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,39 грн
Євро (EUR): 41,96 грн
Злотий (PLN): 9,55 грн
Канадський долар (CAD): 28,66 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,17 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,50 грн
Євро (EUR): 42,62 грн
Злотий (PLN): 9,77 грн
Канадський долар (CAD): 28,72 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,23 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках за вихідні піднявся майже на десяток копійок.
Купівля: 39,45 грн
Продаж: 39,55 грн
Раніше "Телеграф" писав, скільки коштуватиме долар у квітні. За словами експерта, вартість американської валюти стабілізується в межах 39 гривень.