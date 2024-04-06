Експерти розійшлись в прогнозах: якою буде вартість долара в квітні

Курс долара з НБУ на кілька копійок вищий за 39 грн/дол

В березні експерти очікували, що курс в квітні буде нижчим за 39 грн. Прогнози наразі збігаються з реальністю, однак можливі коливання. Тож фінансові експерти висловлюють різні оцінки того, яким буде курс у найближчий тиждень.

Голова департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий вважає, що вартість долара на міжбанку та на готівковому ринку коливатиметься в межах 39-40 грн за долар. Відхилення від курсу, який буде в понеділок протягом тижня не перевищить 60 — 70 копійок, вважає банкір.

Оптимістичніші оцінки у аналітика Олександра Болтяна. Він вважає, що курс в квітні в середньому коливатиметься в діапазоні від 38 до 39 грн за долар. Причину вбачає у триваючій підтримці інших країн.

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає ймовірним ще більше зниження ціни на долар. В оцінці квітневого курсу він зазначив, що наразі курс знаходиться в межах 38,3-38,5 грн за долар, але є ймовірність, що він може коливатися близько 37 грн за USD. Станом на ранок 6 квітня вартість долара США в готівковому курсі складає 39,22/39,33 грн, в банках в середньому 38,9/39,38 грн.

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