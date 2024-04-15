Гроші виплатяться без реєстрації: де та яким українцям здійснять допомогу
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Ці кошти будуть нараховані з метою задоволення потреб населення
Всесвітня продовольча програма ООН продовжує нараховувати грошову допомогу. Одна з таких виплат здійснюється для незахищених верств населення у Хмельницькій області.
Розмір нарахування складає різницю між вже отримуваною соціальною допомогою, та 3 250 грн. Про це мовиться на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації.
Хто має право на виплату
На таку допомогу розраховують люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які:
- одержують державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3,250 грн на місяць;
- проживають на території України, окрім територій, окупованих російською федерацією, території визначені згідно наказу Мінреінтеграції № 309 та не входять до програми допомоги;
- не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), (крім тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій згідно наказу № 309 Міністерства реінтеграції) та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.
Вона здійснюватиметься автоматично через банк чи Укрпошту, адже особи будуть обиратись з бази даних отримувачів державної соціальної допомоги.
Який розмір нарахування від ООН
Сума допомоги складає різницю між 3 250 грн та розміром, який вже отримує особа. Наприклад, якщо особа отримує допомогу у розмірі 2500 гривень, то розмір допомоги становить 750 гривень.
"Програма додаткової грошова допомога спрямована на надання допомоги найбільш уразливим верствам населення у задоволенні їхніх базових потреб, у тому числі в харчуванні, під час війни шляхом доповнення допомоги, що надається Урядом та фінансується міжнародними та приватними донорами", — пояснили в ХОДА.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто ще з населення Хмельницької області має право на фінансову підтримку від УВКБ ООН.