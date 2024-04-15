Гроші виплатяться без реєстрації: де та яким українцям здійснять допомогу

Ці кошти будуть нараховані з метою задоволення потреб населення

Всесвітня продовольча програма ООН продовжує нараховувати грошову допомогу. Одна з таких виплат здійснюється для не­за­хи­ще­них верств на­се­лен­ня у Хмельницькій області.

Розмір нарахування складає різницю між вже от­ри­му­ва­ною со­ці­аль­ною до­по­мо­гою, та 3 250 грн. Про це мовиться на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації.

Хто має право на виплату

На таку допомогу розраховують лю­ди з ін­ва­лід­ністю з ди­тинс­тва та ді­ти з ін­ва­лід­ністю, які:

одержують державну соціальну допомогу в розмірі менше, ніж 3,250 грн на місяць;

проживають на території України, окрім територій, окупованих російською федерацією, території визначені згідно наказу Мінреінтеграції № 309 та не входять до програми допомоги;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), (крім тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій згідно наказу № 309 Міністерства реінтеграції) та не отримують допомоги від інших міжнародних організацій.

Вона здійснюватиметься автоматично через банк чи Укрпошту, адже особи будуть обиратись з бази даних отримувачів державної соціальної допомоги.

Який розмір нарахування від ООН

Сума допомоги складає різницю між 3 250 грн та розміром, який вже отримує особа. Наприклад, якщо особа отримує допомогу у розмірі 2500 гривень, то розмір допомоги становить 750 гривень.

"Прог­ра­ма до­дат­ко­вої гро­шо­ва до­по­мо­га спря­мо­ва­на на на­дан­ня до­по­мо­ги най­більш ураз­ли­вим верс­твам на­се­лен­ня у за­до­во­лен­ні їх­ніх ба­зо­вих пот­реб, у то­му чис­лі в хар­чу­ван­ні, під час вій­ни шля­хом до­пов­нення до­по­мо­ги, що на­да­єть­ся Уря­дом та фі­нан­су­єть­ся між­на­род­ни­ми та при­ват­ни­ми до­но­ра­ми", — пояснили в ХОДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто ще з населення Хмельницької області має право на фінансову підтримку від УВКБ ООН.