Виплати на ремонт житла: де здійснюють допомогу та які документи необхідні для оформлення

У деяких випадках житло відновлюватиме будівельна компанія

Благодійний фонд "Карітас" здійснює грошові виплати для жителів України й наразі заяви на нарахування приймають у Житомирі та області. На гроші розраховують особи, які постраждали від обстрілів.

У межах проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні III" фонд спільно з Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine, Агентством ООН у справах біженців в Україні надає благодійні виплати. Українцям треба відповідати певним категоріям уразливості.

Хто може отримати грошову допомогу

Нарахування виплачують жителям міста та області, житло яких постраждало від обстрілів, із таких категорій уразливості:

особи з важким захворюванням або інвалідністю;

самотні люди старше 60 років;

батьки-одинаки або опікуни дітей до 18 років;

сім’ї з 3 більше дітьми;

вагітні жінки або одинокі матері з дітьми до 3 років.

сім’ї, які втратили джерело доходу;

сім’ї з доходом, що не перевищує 6 318 грн на кожного члена сім’ї.

Така виплата може бути здійснена для відновлення будинку власними силами сім'ї або залучення будівельних компаній, якщо люди самі не можуть зробити ремонт.

Як отримати цю допомогу

Особі треба попередньо подати заяву, заповнивши онлайн-форму. Якщо з'являться запитання, то можна звернутись за номером 067 200 10 55.

Приймання заявок та консультації з приводу виділення фінансової допомоги проводяться з понеділка по п'ятницю, з 10 до 16 годин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де ще виплачують грошову допомогу на ремонт пошкодженого житла в Україні.