Деякі ВПО отримають допомогу на оренду житла: де вона виплачується та що ще передбачено програмою

До кінця реєстрації залишилось 9 днів

Для ВПО, які проживають у Вінницькій, Хмельницькій та Тернопільський областях Medair у партнерстві з УВКБ ООН надає фінансову підтримку на оренду житла.

Отримати таку виплату можуть особи, які належать до певних категорій. Про це мовиться на сайті gannopilska-gromada.

Участь у програмі можуть взяти люди, що належать до категорій:

сім'ї, що проживають в колективному центрі та мають бажання покращити свої житлові умови, переїхавши в орендовану квартиру або будинок;

люди, що перебувають під загрозою виселення з орендованого житла та повернення в колективний центр для подальшого проживання;

ВПО, що нещодавно (протягом останніх трьох місяців) прибули у громади у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільський областях та потребують фінансової підтримки.

Учасникам/ учасницям програми буде необхідно:

надати договір оренди житла, в якому вказується інформація про можливість проживання в житлі щонайменше протягом найближчих 6 місяців;

обґрунтувати подальшу спроможність сплачувати орендну плату самостійно після закінчення програми;

підтвердити, що протягом 2023 року ви не отримували фінансову допомогу на покриття оренди житла від Medair та/або інших міжнародних організацій;

Варто зауважити, що Medair готова надати підтримку в цих питаннях, якщо це буде необхідно.

Фінансова допомога буде надійде протягом 6 місяців двома платежами та передбачає моніторингові візити до орендованого житла як представниками/представницями Medair, так і УВКБ ООН для свідчення того, що бенефіціари проживають у належних та гідних умовах.

Особливості надання виплати та деталі програми

Соціальні працівники/працівниці Medair, за потреби, можуть надати супровід та інформацію щодо покращення фінансового становища ВПО шляхом перенавчання, проходження різноманітних курсів, можливості участі у грантах від інших партнерів та організацій та відкриття власної справи.

Команда Medair готова допомогти зорієнтуватись з соціальною інфраструктурою та послугами у новій громаді в разі переїзду з одного населеного пункту в інший: садочки, школи, центр зайнятості, центр соціальних служб, лікарні/амбулаторія, групи підтримки ВПО, клуби за інтересами, курси української мови тощо.

У разі необхідності та потреби працівники/працівниці Medair можуть здійснити перенаправлення на партнерів для закриття інших нагальних потреб ВПО (психологічна підтримка, юридична консультація, тощо).

Куди подавати заяву та який останній день реєстрації

Щоб зареєструватися потрібно звернутися за номером телефону 800 300 805 або 067 611 84 22.

Термін приймання заявок — до 20 квітня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій області деяким сім'ям виплатять допомогу.