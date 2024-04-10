Оплата комуналки у 100% на рік: кому з українців пощастить з пільгою

Це стосуватиметься 5 категорій осіб

Деякі пенсіонери, які працювали за певними професіями, отримають житлову пільгу на 100% оплату комуналки чи придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Як мовиться на сайті "Бухгалтерія", на таку оплату мають право особи, що працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на відпочинок. У список посад, які надають можливість оплати, входить 5 різних професій.

Хто отримає житлову пільгу

Пенсіонери окремих професій, які працюють у сільській місцевості та продовжують проживати в селі після виходу на пенсію, отримують 100% знижку на оплату житла, комунальних платежів, придбання твердого та рідкого палива побутового та скрапленого газу в межах встановлених норм. Це стосується:

педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

спеціалістів із захисту рослин;

працівників музеїв, бібліотек;

працівників державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Окрім того, літнім особам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги необхідно напрацювати не менш 3 років стажу і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільгу.

Від чого залежить можливість надання пільги

Згідно з даними, 100% оплата надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні пів року у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).

Така пільга буде тривати протягом 12 місяців з початку звернення, але не більше аніж до кінця поточного року. Варто зауважити, що на членів родини пільга не поширюється.

Список документів для оформлення

Особі для призначення виплати потрібно надати:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видана відділом освіти, охорони здоров’я, культури (культури і туризму), райдержадміністрації чи адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації закладу тощо) на підставі записів у трудовій книжці.

Заявник може звернутись до Пенсійного фонду особисто, поштою чи онлайн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сім'ї в Україні отримуватимуть допомогу протягом пів року.