Популярний тепличний овоч буде вже на початку травня: як змінились ціни протягом року

Максимальна ціна в українського виробника складає 140 гривень, а в турецького — 80 гривень

Вартість помідора в Україні продовжує рости, хоча на ринок надійшли перші маленькі партії овочу, що вирощувався в теплиці. У період з 2023 по 2024 рік ціна на товар збільшилась на 67%.

Згідно з даними проєкту EastFruit, минулого року місцеві комбінати відвантажили на ринок помідори в середньому на півтора тижня пізніше, аніж в цьому сезоні. Наразі пропозиція даного товару залишається невеликою через погану погоду.

Наразі ціни на помідори українського виробника коливаються в межах 120-140 гривень за 1 кілограм, що в середньому на 67%, аніж минулого року. Учасники ринку прогнозують, що перше велике постачання тепличного товару буде не раніше травня.

А от імпортний томат виробництва Туреччина на українському ринку наразі продається за ціною від 70 до 80 гривень за кіло. Цей товар виявився дешевшим за вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з головних овочів борщового набору в Україні дешевшає через велику пропозицію, погану якість та зменшення попиту на ринку.