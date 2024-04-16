Сезон полуниці скоро буде відкрито: якими можуть бути ціни на цю ягоду в Україні

Цей товар в Україні ще не дозрів

Популярні фрукти в Україні дорожчають і така участь чекає полуницю. Вже в травні з'являться перші ягоди й, за словами експертів, її вартість може бути на 10% вища, аніж торік.

Як повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна, сезон полуниці зазвичай починається з середини травня і триває до кінця літа. На ситуацію з врожайністю може вплинути погода.

"Наступні декілька тижнів очікується прохолодна погода, яка не дасть ягодам активно рости. Не зважаючи на раннє тепло, є ризики нічних заморозків, що впливає на виробництво", — каже Максим Гопка

За його прогнозом, один і той же обсяг полуниці для українців може обійтись в на 10% дорожче, аніж торік.

Водночас керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович зазначає, що наразі вже спостерігаються втрати урожаю ягід через заморозки. Тому, як наслідок, це може стати причиною здорожчання товару на місцевому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на яблука в Україні і чому відбулось здорожчання.