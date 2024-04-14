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Улюблені фрукти українців подорожчали: актуальні ціни у супермаркетах

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Весною їх варто частіше вживати
Весною їх варто частіше вживати. Фото Depositphotos

Щоб їх придбати, доведеться "вивернути кишені"

Поки в Україні дешевшають картопля та імпортні помідори, на улюблені фрукти українців підіймаються ціни. За останні тижні в супермаркетах подорожчали банани та яблука.

Змінилась також вартість апельсинів, але вони впали у ціні. Про це йдеться на сайті Мінфіну України.

Ціни на банани у квітні 2024 року

Середня вартість 1 кг бананів в Україні становить 68,65 гривні. У березня банани коштували 68,26 грн. Найдешевші вони в торговій мережі Auchan ― 59,90 грн/кг.

Скільки коштують яблука

Українські яблука за місяць подорожчали аж на 6 гривень. У березні вартість 1 кг складала 20,49 грн, а зараз вони середня ціна складає 26,44 грн.

Яблука Айдаред зросли трохи більш як на 2 гривні. У квітня середня ціна фрукта складає 26,30 грн, а у березні вартість була на рівні 23,96 грн.

Ціни на апельсини у квітні

Вартість цитрусових залежить від виду. Звичайні апельсини за місяць подешевшали аж на 20 гривень. У березні середня ціна була 73,11 грн, а зараз їх можна придбати по 52,40 грн.

Апельсини з Єгипту ще дешевші. Середня ціна на середину квітня складає 41,5 грн за 1 кг. У березні їх продавали по 52,25 грн.

Апельсини преміум навпаки здорожчали. Середня вартість цитрусових у березні складала 61,71 грн, а у середині квітня вона піднялась до 67,45 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв про зміну цін на ковбаси та сири. Один з популярних продуктів подешевшав за місяць майже на 90 грн.

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