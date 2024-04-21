Одразу на 60 гривень: ціни на два популярні овочі змінилися в українських супермаркетах

Один із овочів тепер обходиться покупцям значно дешевше

У квітні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі продукти та овочі, серед яких огірки та помідори. Стало відомо, які зараз на них актуальні ціни.

Найбільше подорожчали довгоплідні огірки. Усього за місяць вартість стала нижчою більш ніж на 60 гривень. Про це йдеться на порталі Мінфін.

Варто зазначити, що ціни на два ці овочі значно змінюються з кожним місяцем. Наприклад, у квітні було помітне здешевлення огірків, а помідори тим часом росли в ціні.

На даний час вартість гладких огірків у великих супермаркетах становить 108,93 грн за один кг. У березні їх продавали за 142,50. Тобто різниця в ціні становить 33,57. Тим часом довгоплідні огірки зараз коштують 49,99 грн, а в березні — 113,46 грн. Таким чином, різниця становила 63,47. Огірки "Естафета" подешевшали за місяць із 205,47 до 157,25 грн, тобто на 48,22.

Помідори цього місяця, навпаки, зросли в ціні. Наприклад, червоні помідори зараз коштують 110,62 грн, а в березні — 100,93 грн. За цей період ціна стала вищою майже на 10 гривень. Помідори вершка подорожчали зі 113,71 до 131,30 грн – на 17,76.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році великодній кошик вийде дорожче, ніж минулого.