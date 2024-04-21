"Нервозність знята": як допомога від США позначиться на доларі та інфляції в Україні

Завдяки допомозі поповнюватимуть золотовалютні резерви нашої країни

Довгоочікувана допомога, яку США надасть Україні, позитивно вплине на багато напрямків — допоможе знизити інфляцію в країні, поповнити золотовалютні резерви та стабілізувати курс гривні.

Про це економіст Олег Устенко сказав у ефірі телемарафону. За його словами, бюджет України отримає додатково близько 8 млрд доларів протягом року.

"Нервовість знята, відповідно, ми також бачитимемо курс (валюти, — Ред.) у тих межах, які ми прогнозовано мали бачити цього року. Не без того, що середньорічний курс має бути на рівні близько 40 гривень за 1 долар США ", — сказав Устенко.

Він також додав, що завдяки цій допомозі поповнюватимуть золотовалютні резерви нашої країни. Також це позитивно позначиться на курсі гривні.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 21 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,60 гривні (купівля) та 40,10 (продаж). Готівковий курс — 40 (купівля) та 40,15 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,60.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банкір Тарас Лісовий дав прогноз курсу долара в Україні до кінця квітня поточного року. Він розповів, чи чекати на серйозні зміни на валютному ринку.