Курс долара вже за 40: чи знецінюватиметься гривня протягом цього тижня

Експерт не говорить про те, які показники очікуються в банках та обмінниках

Вартість американської валюти невпинно йшла в гору й вже досягла 40 гривень. Національна валюта України на цьому тижні буде тільки знецінюватись.

Причиною дорожчання долара є надання другого траншу фінансової допомоги. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

За його словами, долар буде дорожчати через те, що Україна очікує на другу фінансову допомогу від ЄС.

"Нагадаю: перший транш у 4,5 млрд євро був у березні, і тоді курси долара і євро так само помітно збільшились, аби конвертувати ці кошти для держбюджету України максимально вигідно", — каже експерт.

Тому, як резюмує Пендзин, готівковий ринок буде схожий на міжбанк. Водночас яким очікується готівковий долар він не знає, однак точно вищим, аніж зараз.

Курс долара в Україні станом на 22 квітня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 22 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,60 грн (купівля) та 40,10 (продаж). Готівковий курс — 39,90 (купівля) та 40,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,78 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як фінансова допомога від США впливатиме на курс долара в Україні.