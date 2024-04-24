Пенсию можно увеличить, но...: при каких обстоятельствах украинцы получат доплату

В таких условиях стаж будет увеличиваться

Украинцы могут выйти на отдых в 60, 63 и 65 лет, в зависимости от нормы страхового стажа. Однако, если они будут дольше работать, то могут немного повысить страховой стаж и тем самым увеличить свои выплаты.

Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, основной размер выплат может возрасти от дополнительного стажа. Размер процента, по которому будет рассчитываться прибавка к пенсии, зависит от количества наработанных месяцев.

На сколько можно увеличить свои выплаты

если отсрочка от ухода на пенсию составляет до 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц стажа;

если отсрочка свыше 60 месяцев – на 0,75% за каждый полный месяц стажа.

Начисление таких процентов начинается через месяцы после наступления пенсионного возраста лица. То есть если пенсионер наработал 5 лет дополнительно, то за каждый год его дополнительная выплата будет составлять 6%, если больше этого периода, то надбавка будет составлять 9%.

Куда заявителю следует обращаться за надбавкой

Пенсионеру необходимо обратиться в ПФУ, чтобы отсрочить выход на отдых. Однако если этого не произвести, то выплата будет назначена автоматически.

Если данных о стаже в ПФУ нет, но украинец продолжает работать и не требует назначить пенсию, считается, что он принял решение об отсрочке.

Пенсия с отсрочкой назначается со следующего дня после полнолуния страхового стажа, если лицо обратилось в течение трех месяцев с этой даты или со дня обращения, если лицо обратилось позже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым пенсионерам увеличат выплаты в мае с помощью надбавок.