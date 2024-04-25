Доплата к пенсии за стаж будет, но позже: когда работающим украинцам получить надбавку

Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования ожидает сведения об уплате единого взноса

Работающие пенсионеры в Украине могут получить доплату, но только в июне. Это касается тех, кто имеет не менее 24 лет стажа, то есть 2 года или с момента назначение пенсии прошло 24 месяца.

Такая задержка в прибавке является причиной предоставления сведений об уплате единого взноса за I квартал до 10 мая. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Выплата работающим пенсионерам перечисляется с 1 апреля с автоматическим продлением для тех, кто на 1 марта 2024 года имеет 24 месяца страхования или менее 2 лет, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло 24 месяца.

Увеличенные пенсии будут начислены в июне. В ПФУ объясняют, что это связано с тем, что до 10 мая в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования должны поступить сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года. Только после этого будет произведено перечисление.

"То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы", — резюмировали в фонде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какую пенсию рассчитывает лицо, получающее минимальную зарплату.