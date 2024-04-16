Виплати від ООН для пенсіонерів в Україні продовжили: на який термін та кому

Це передбачено для жителів 9 областей

В Україні Всесвітньо продовольча програма Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) здійснює додаткову грошову допомогу для пенсіонерів, що проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Нарахування грошей продовжено ще на 3 місяці.

Як повідомили в Пенсійному фонді, гроші виплачуватимуться у квітні, травні та червні. Це стосуватиметься літніх осіб, що проживають у 9 областях.

Як змінились правила нарахування допомоги

Пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримуватимуть допомогу ще 3 місяці — квітень, травень і червень.

Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від ВПП ООН.

Її розмір дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Як додали у фонді, програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в Україні змінились пенсії на початку 2024 року.