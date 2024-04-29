На валютному ринку буде невелика буря: чого очікувати від долару протягом тижня

Валюта може як бути й вище 40, так і нижче цієї позначки

Тривале здорожчання долара, яке призвело до 40 гривень, вже стихло. Експерт прогнозує, що цей тиждень принесе коливання, які передбачити важко.

Як повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у коментарі для ТСН, показники можуть відхилитись від теперішнього курсу долара найсильніше. Такі коливання вплинуть на готівковий ринок.

За його словами, протягом 29 квітня-5 травня в Україні курс долара на міжбанку може бути й вище 40 гривень і нижче 39,5 гривень.

"Це впливатиме і на готівковий ринок. Та варто розуміти, що це ситуативні коливання, стійкого висхідного або низхідного тренду не очікую", — резюмував експерт.

Курс долара в Україні станом на 29 квітня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 29 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,45 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,80 (купівля) та 39,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,60 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про актуальний курс долара в обмінниках Києва.