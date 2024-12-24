У Києві різко погіршилася якість повітря — в яких районах нема чим дихати (карта)

У вівторок, 24 грудня, у деяких районах Києва було зафіксовано погіршення якості повітря. У деяких районах показники злетіли до "червоного рівня".

Про це повідомляє SaveEcoBot, перший в Україні екологічний бот для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів довкілля.

"Жовтий рівень" свідчить про те, що рівень забрудненості є вищим за норму. Таке повітря може негативно вплинути на ті групи людей, які страждають на хронічні захворювання і належать до "чутливих" категорій.

На даний момент, практично по всій столиці фіксується погіршення якості повітря.

При цьому у двох районах Києва зафіксовано "червоний рівень" забруднення повітря, що є дуже високим та небезпечним показником.

Така ситуація спостерігається у Голосіївському районі на проспекті Академіка Глушкова та у Святошинському районі на вулиці Родини Бунґе (до 2022 року — вулиця Якутська).

Нагадаємо, загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох забруднювачів:

ТЧ2.5 та ТЧ10 (частки пилу)

SO2 (діоксид сірки)

NO2 (діоксид азоту)

О3 (приземний озон)

CO (оксид вуглецю)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в селищі Віта-Поштова під Києвом збираються зайнятися вирубуванням лісового масиву, який є частиною Смарагдової мережі Європи. Тут ростуть 100-річні дуби, а також мешкають червонокнижні представники флори і фауни.