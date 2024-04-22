Долар злетів за 40: курс валют на чорному ринку Києва

Українська гривня втрачає позиції

За вихідні курс долара ще піднявся. Він повільно наближається до сформованої в бюджеті позначки в межах 40,6 гривні.

Ціна на євро також зростає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 22 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,78 грн

Євро (EUR): 42,38 грн

Злотий (PLN): 9,78 грн

Канадський долар (CAD): 28,90 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,76 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,00 грн

Євро (EUR): 43,00 грн

Злотий (PLN): 9,92 грн

Канадський долар (CAD): 29,15 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,88 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні піднявся.

Купівля: 39,91 грн

Продаж: 40,09 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара в Україні може стати по 54 гривні. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що з кожним роком середній курс американської валюти в Україні буде тільки зростати.