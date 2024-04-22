Долар злетів за 40: курс валют на чорному ринку Києва
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Українська гривня втрачає позиції
За вихідні курс долара ще піднявся. Він повільно наближається до сформованої в бюджеті позначки в межах 40,6 гривні.
Ціна на євро також зростає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 22 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,78 грн
Євро (EUR): 42,38 грн
Злотий (PLN): 9,78 грн
Канадський долар (CAD): 28,90 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,76 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,00 грн
Євро (EUR): 43,00 грн
Злотий (PLN): 9,92 грн
Канадський долар (CAD): 29,15 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,88 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні піднявся.
Купівля: 39,91 грн
Продаж: 40,09 грн
Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара в Україні може стати по 54 гривні. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що з кожним роком середній курс американської валюти в Україні буде тільки зростати.