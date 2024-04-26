Нацбанк тримає "ключ" до курсу долара: чи перетне валюта позначку за 40 у травні

Ймовірне здорожчання може відбутись на початку літа

Квітень 2024 року в Україні відзначився зростанням курс долара за позначку 40 гривень. За словами експерта, у травні його вартість коливатиметься в межах 39-40 гривень.

Як прогнозує експерт з економічних питань, член Економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин у коментарі для "Факти ICTV", показники на валютному ринку повністю залежать від дій Національного банку України. Нацбанк в тих чи інших ситуаціях сам буде визначати курс долара.

"Нацбанк, найімовірніше, буде тримати курс десь до 40 гривень за долар і перевалювати за 40 він не буде. Але й опускатися теж", – каже він.

Згідно з прогнозом експерта, курс долара в Україні у травні коливатиметься від 39 до 40 гривень.

Водночас він наголошує, що у червні українці, ймовірно, побачать здорожчання американської валюти.

Курс долара в Україні станом на 26 квітня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 26 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,77 (купівля) та 39,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,67 грн.

Нагадаємо, раніше начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий дав прогноз для "Телеграфу" щодо курсу долара в Україні у наступному місяці.