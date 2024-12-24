У Тищенка болить серце, він скаржиться на самопочуття та пересувається в інвалідному візку (відео)

На кадрах видно, що народний обранець ховає обличчя

У мережі з’явилися нові відео з народним депутатом України Миколою Тищенком, якого вчора журналісти намагалися відвідати у лікарні. У понеділок, 23 грудня, парламентар не з’явився на засідання суду нібито через хворобу.

Парламентарій скаржиться на незаконну зйомку та пересувається в інвалідному візку. Декілька відеороликів опублікував Telegram-канал "Картковий офіс", який пов’язують з Офісом президента.

На питання про самопочуття нардеп відповів, що почуває себе погано – у нього болить серце.

Хтось зняв, як Тищенко пересувається у візку. Також видно, що він прикриває обличчя. Це, ймовірно, пов’язане зі справжнім полюванням, яке влаштували журналісти.

Крім того, Тищенко влаштував скандал через незаконну зйомку. Оператор стверджував, що знімає свого друга, а не народного обранця.

Що трапилося з Тищенком

За словами адвоката Тищенка Євгена Солодка, останніми місяцями нардеп неодноразово звертався до медичних закладів зі скаргами на стан здоров’я. Він мав підозру на інфаркт, а попередній показник артеріального тиску становив 200 мм рт.

Прокурор повідомив, що Тищенко о 4 ранку 23 грудня звернувся до медустанови в Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця.

У чому підозрюють Тищенка

Народний депутат, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, у червні отримав від ДБР повідомлення про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Протягом шести місяців Тищенко перебував під домашнім арештом.

Влітку нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав до Дніпра нібито для боротьби з нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Павлова, позивний "Син" — він гуляв із дружиною та маленькою дитиною.

Люди з оточення Тищенка скрутили Павлова, одягли на нього наручники, повалили на землю і стали бити. Пізніше Тищенко заявить, що Павлов нібито не служив у "Кракені", а входив до охорони т.зв. "Мережі ботоферм" з кодовою назвою "Дев’ятки".