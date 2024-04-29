На валютном рынке будет небольшая буря: чего ожидать от доллара в течение недели

Валюта может быть как и выше 40, так и ниже этой отметки

Длительное подорожание доллара, приведшее к 40 гривен, уже стихло. Эксперт прогнозирует, что эта неделя принесет колебания, которые трудно предсказать.

Как сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для ТСН, показатели могут отклониться от нынешнего курса доллара сильнее всего. Такие колебания повлияют на наличный рынок.

По его словам, в течение 29 апреля-5 мая в Украине курс доллара на межбанке может быть выше 40 гривен и ниже 39,5 гривны.

"Это будет влиять и на наличный рынок. Но следует понимать, что это ситуативные колебания, устойчивого восходящего или нисходящего тренда не ожидаю", — резюмировал эксперт.

Курс доллара в Украине на 29 апреля

По данным портала Минфин, в понедельник, 29 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,45 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,80 (покупка) и 39,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,60 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе доллара в обменниках Киева.