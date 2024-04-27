Вже час бігти в обмінники? Експерт розповів, що буде з курсом валют у травні

Українці перед Великоднем самі впливають на зміну курсу валют

Попри те, що долар стрімко дорожчає, у травні його курс буде більш менш стійкий. Неконтрольовані та незворотні зміни навряд чи будуть можливі протягом наступного місяця.

Своїм прогнозом курсу валют на травень 2024 року поділився начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий. За його словами, на валютний ринок в Україні впливатимуть кілька важливих чинників.

Перший із них — це стратегія Нацбанку щодо регулювання валютного ринку.

"По-перше, йдеться, що режим "керованої гнучкості" продовжить діяти та відповідно функціонуватиме "система" валютних змін: вони будуть несуттєвими, але різноспрямованими. Крім того, як це було й у квітні, тижневі відхилення від курсу понеділка не перевищать 2% (до 0,8 грн) за допустимих 5%", — сказав банкір.

Також НБУ може знизити свій вплив на утворення курсу валют, що призведе до поступової лібералізації ринку. Щодо готівкового ринку, то на ньому формуватиметься власна курсова політика, але з урахуванням змін на міжбанку, додав Тарас Лісовий. Крім того, НБУ може коригувати обсяги валютних інтервенцій, відштовхуючись від попиту.

Ще один фактор, який впливатиме на курс валют в Україні, буде обсяг макрофінансової допомоги від союзників. За розрахунками влади, у 2024 році Україні потрібно 37 млрд доларів іноземних вкладень, щоб покрити витрати бюджету. Наприклад, із пакета допомоги США на 61 млрд доларів 9 млрд підуть на економіку України.

"Тобто в цей час очікуваний обсяг макрофіну збігається із закладеним до бюджету, а це близько 3 млрд доларів на місяць", — констатував експерт.

Також валютні зміни відбуваються напередодні великих свят, а у травні це Великдень. Зазвичай, перед святами українці продають валюту, щоб зробити закупівлі.

"Очікується, що кількість угод у святковий тиждень може збільшитися на 10–15%, головним чином унаслідок більшого обсягу продажу валюти громадянами для необхідних закупівель до свят. Ми не виключаємо, що в першу декаду травня курсові показники можуть дещо знизитись — у межах 2% (до 0,8 грн). Однак це буде тимчасовим явищем: після свята валютний ринок добере те, що об’єктивно втратить", — прогнозує експерт.

Ситуація на фронті та обсяги військової допомоги від союзників також впливають на курс валют в Україні.

"Розуміємо, що вони мають прямий вплив на суспільні настрої, що своєю чергою може відбиватися на курсових змінах", — додав банкір.

Що стосується того, яким буде курс валют у травні 2024 року в Україні, то, за словами Лісового, на міжбанку та на готівковому ринку долар коливатиметься однаково: у межах 39–41 гривень. Курс євро на міжбанку коливатиметься від 41 до 43 гривень, а на готівковому ринку — від 41 до 43,5 гривень. Щоденні зміни курсу на міжбанку становитимуть 0,2–0,3 гривні, у комерційних банках – до 0,3–0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривень.

Загалом, не враховуючи свят, ситуація на валютному ринку в травні буде стабільною з незначними прогнозованими коливаннями.

"Таким чином, за винятком Великоднього тижня, ситуація на валютному ринку не виб’ється за систему валютних змін (це і щоденні зміни, крок таких змін, напрями змін тощо). Не виключено, що у травні триватиме процес повільної девальвації, проте в моменті воно буде малопомітним і не спричинить різкого зростання попиту на валюту. Звичайно, ми не можемо припустити, наскільки, наприклад, сильно впливатиме військовий фактор, однак у регулятора достатньо можливостей та інструментів, щоб зберегти на ринку відносний баланс між попитом і пропозицією", — констатував Лісовий.

Також "Телеграф" розповідав про те, яким буде курс долара у 2024 році. За словами фінансового експерта, значну роль у цьому питанні відіграють США.