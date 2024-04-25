Курсу долара в травні пророкують стабільність, але він може зрости

Курсу може подолати позначку 40 гривень

Курс долара в Україні продовжує зростати весь квітень, майже досягнувши 40 гривень. І це ще не межа – у травні американська валюта цілком може подорожчати до гривні. Щоправда, найімовірніше це буде лише тимчасовим процесом, при якому за один долар можуть давати до 41 гривні.

Такий прогноз "Телеграфу" надав начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На його думку, у травні стратегія валютного ринку не зазнає суттєвих змін: курсові зміни будуть частими та різновекторними, проте вони не перетинатимуть межі прийнятних валютних змін.

При цьому на валютний ринок впливатимуть одразу шість факторів:

НБУ триматиме ринок у режимі "керованої гнучкості", що унеможливлює різкий обвал або різке зростання курсів валют;

на ринку вже сформовані правила гри, згідно з якими будь-які валютні зміни перебувають у певних межах, не перетинаючи їх;

Нацбанк вдало застосовує механізм валютних інтервенцій і за необхідності легко вгамовує збільшений попит — це дозволяє тримати в балансі попит та пропозицію, а потім курсові показники;

обсяг макрофінансової допомоги: майже з $61 млрд прийнятої допомоги від США, понад $9 млрд буде направлено на економіку, включаючи прямі бюджетні вливання. Тобто, очікується, що міжнародна фіндопомога повністю покриватиме закладені в бюджеті на 2024 рік потреби, а це близько $37 млрд. Також вплинуть зростання економіки, низька інфляція та розвиток експорту;

починаючи з квітня, валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку майже зрівнялися, що є свідченням поступової реалізації стратегії регулятора на мінімізацію множинних курсів.

не виключається подальший "рух" у бік валютної лібералізації: Нацбанк може зменшити свій вплив на курсоутворення на міжбанку.

Як окремий фактор впливу на курс долара Тарас Лєсовий назвав свято Великодня, напередодні якого, ймовірно, українці частіше продаватимуть валюту, ніж її купуватимуть. Як результат приблизно до 10 травня курс долара до гривні може впасти приблизно на 80 копійок, але потім знову зросте.

Загалом, на думку експерта, у травні курс готівкового долара коливатиметься в коридорі від 39 до 41 гривні зі щоденними коливаннями до 50 копійок.

"Загалом, враховуючи основні фактори, які можуть вплинути на валютний ринок, можна дійти висновку, що загальна ситуація залишатиметься під "контролем" регулятора, а отже, гривня перебуватиме поза зоною ризику обвалу. Ринок є досить міцним та системним, що унеможливлює/мінімізує появу будь-яких негативних тенденцій", — говорить про малу ймовірність обвалу гривні Тарас Лєсовий.

Більше того, на думку деяких експертів, курс долара може навіть дещо впасти. Так, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько вважає, що зростання продажів долара має знизити курс американської валюти.