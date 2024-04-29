Курс долара не перестає дивувати: скільки коштує валюта в обмінниках Києва
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Ціна на євро більш-менш стабільна
На валютному ринку продовжуються коливання. Простежується сповільнення росту долара, за вихідні американська валюта підіймалася лише на декілька копійок.
Євро більш-менш стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 29 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,60 грн
Євро (EUR): 42,44 грн
Злотий (PLN): 9,81 грн
Канадський долар (CAD): 28,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,40 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,85 грн
Євро (EUR): 42,89 грн
Злотий (PLN): 9,87 грн
Канадський долар (CAD): 29,10 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,70 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні не змінився.
Купівля: 39,80 грн
Продаж: 39,90 грн
Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар більше ніж по 40 гривень у травні. Ймовірне здорожчання може відбутись на початку літа.