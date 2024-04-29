Курс долара не перестає дивувати: скільки коштує валюта в обмінниках Києва

Ціна на євро більш-менш стабільна

На валютному ринку продовжуються коливання. Простежується сповільнення росту долара, за вихідні американська валюта підіймалася лише на декілька копійок.

Євро більш-менш стабілізувався. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 29 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,60 грн

Євро (EUR): 42,44 грн

Злотий (PLN): 9,81 грн

Канадський долар (CAD): 28,99 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,40 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,85 грн

Євро (EUR): 42,89 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 29,10 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,70 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за вихідні не змінився.

Купівля: 39,80 грн

Продаж: 39,90 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар більше ніж по 40 гривень у травні. Ймовірне здорожчання може відбутись на початку літа.