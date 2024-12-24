Напередодні Різдва "Нова пошта" побила рекорд із відправлення посилок: цифра справді вражає

В Україні незважаючи ні на що продовжує працювати та розвиватися бізнес

Один із найбільших поштових операторів України "Нова пошта" днями побила новий рекорд — за один день прийняла до відправки неймовірні два мільйони двісті тисяч посилок. Це говорить про те, що бізнес у нашій країні продовжує працювати та підтримує економіку України.

Про це розповів у Фейсбук український підприємець, співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк. Його допис при цьому зібрав величезну кількість лайків.

"Цей рекорд належить не тільки нам — це рекорд усіх, хто скористався нашими послугами. Найбільшою мірою це рекорд і заслуга тих підприємців, чиї товари ми доставили й чиї компанії продовжують працювати та розвиватися. Попри постійні ракетні обстріли, попри погіршення умов ведення бізнесу, попри підняття податків і ріст регуляторного тиску", — написав Поперешнюк.

Це говорить про те, що бізнес в Україні продовжує не просто працювати, а й успішно розвиватись. Завдяки цьому утворюється своєрідна "синергія бізнесів" – постачальників послуг, виробників, покупців. Таким чином підтримується економіка нашої країни навіть у найскладніші часи.

"І ми раді, що можемо підтримати їх, а вони — нас. Адже так працює економіка — це синергія бізнесів, надавачів послуг, виробників, покупців. Це простір, де успіх одного сприяє успіхові іншого.

І насамкінець, це рекорд українців. Людей, які в страшні часи й попри моторошну війну досі вірять у диво свята й шлють подарунки своїм рідним і близьким. І ми завжди сприятимемо цьому!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, дочірня компанія "Нової пошти" Supernova Airlines отримала дозвіл на виконання чартерних рейсів усередині країн Європейського Союзу. Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Meest Пошта потрапила у скандал через посилку журналістки. У компанії поспішили відреагувати.