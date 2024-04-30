Витрати на Великдень зростуть: скільки коштуватимуть м'ясні вироби перед святом

Деякі з них коштують понад 500 гривень за кілограм

До великоднього кошика українці, окрім пасок, писанок, молочних продуктів та вина, кладуть також м'ясні вироби. Цього року найдорожчими будуть буженина та домашня ковбаса.

Як прогнозує директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко, передає 24 Канал, м'ясні вироби, як буженина та домашня ковбаса та сало, обійдуться для українців не менше 500 гривень, 380 гривень та 210 гривень зі кіло відповідно.

За його словами, у порівнянні з попереднім роком, ковбаса домашня та буженина суттєво здорожчали на 14,3%, на 14,2% відповідно, а сало — на 3,1%. Лупенко прогнозує, що ціни на ці продукти будуть такими:

буженина – від 500 до 540 гривень за кілограм, відповідно за пів кіло – від 250 до 270 гривень.

домашня ковбаса – 380 – 420 гривень за кілограм, а за пів кіло – від 190 до 210 гривень.

сало – 210 – 280 гривень за кілограм, пів кіло – 105 – 140 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінилась вартість приготування паски у порівнянні з 2023 роком.