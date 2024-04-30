Расходы на Пасху возрастут: сколько будут стоить мясные изделия перед праздником

Некоторые из них стоят более 500 гривен за килограмм

В пасхальную корзину украинцы, кроме пасок, писанок, молочных продуктов и вина, кладут также мясные изделия. В этом году самыми дорогими будут буженина и домашняя колбаса.

Как прогнозирует директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко, передает 24 канал, мясные изделия, как буженина и домашняя колбаса и сало, обойдутся для украинцев не менее 500 гривен, 380 гривен и 210 гривен с кило соответственно.

По его словам, по сравнению с предыдущим годом колбаса домашняя и буженина существенно подорожали на 14,3%, на 14,2% соответственно, а сало – на 3,1%. Лупенко прогнозирует, что цены на эти продукты будут такими:

буженина – от 500 до 540 гривен за килограмм, соответственно за полкило – от 250 до 270 гривен.

домашняя колбаса – 380 – 420 гривен за килограмм, а за полкило – от 190 до 210 гривен.

сало – 210 – 280 гривен за килограмм, полкило – 105 – 140 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменилась стоимость приготовления паски по сравнению с 2023 годом.