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Курс валют буде "танцювати": чого очікувати від долару найближчими днями

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Мінфін

Експерт дав прогноз

Протягом цього тижня коливання курсу американської валюти можуть перевищити за 40 гривень. Різниця між курсами у банках та обмінниках сягатиме до 1 гривні.

У період до 3 травня курс долара в банках коливатиметься в коридорі від 39,1 до 40,2 гривні. Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирев.

За його словами на міжбанку ситуація буде трошки інакшою, бо курс долара, ймовірно, перебуватиме в межах 39,25-39,80 гривні.

Щодо готівкової американської валюти на ринку, то Козирев прогнозує 39,10-40,20 у банках та 39-40 в обмінниках.

"Як завжди, найагресивніші обмінники в районах із невеликою конкуренцією продовжать виставляти спред і до 1 грн за доларом", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 1 травня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 1 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,75 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,51 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям треба віддати за 100 доларів в київських обмінниках.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара