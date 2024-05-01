Курс валют будет "танцевать": чего ожидать от доллара в ближайшие дни

Эксперт дал прогноз

В течение этой недели колебания курса американской валюты могут превысить 40 гривен. Разница между курсами в банках и обменниках будет достигать 1 гривны.

В период по 3 мая курс доллара в банках будет колебаться в коридоре от 39,1 до 40,2 гривны. Такой прогноз дал аналитик Алексей Козырев.

По его словам, на межбанке ситуация будет несколько иной, так как курс доллара, вероятно, будет находиться в пределах 39,25-39,80 гривны.

Что касается наличной американской валюты на рынке, то Козырев прогнозирует 39,10-40,20 в банках и 39-40 в обменниках.

"Как всегда, самые агрессивные обменники в районах с небольшой конкуренцией продолжат выставлять спред и до 1 грн за долларом", — объяснил эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 мая

По данным портала "Минфин", в среду, 1 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,75 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,51 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, сколько украинцам нужно отдать за 100 долларов в киевских обменниках.