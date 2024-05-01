Валюта в київських обмінниках: скільки гривен коштує 100 доларів

Ціна на євро поступово знижується

Зазвичай перед святами українці продають валюту, щоб зробити закупівлі. Це впливає на курсові показники. За добу долар упав ще на 10 копійок.

Євро теж повільно, але дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 1 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,51 грн

Євро (EUR): 42,36 грн

Злотий (PLN): 9,81 грн

Канадський долар (CAD): 28,86 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,30 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,79 грн

Євро (EUR): 42,81 грн

Злотий (PLN): 9,78 грн

Канадський долар (CAD): 28,88 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,20 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу змінився на декілька копійок.

Купівля: 39,74 грн

Продаж: 39,85 грн

Раніше "Телеграф" писав, що курсу долара в травні пророкують стабільність, але він може зрости. Американська валюта може подолати позначку 40 гривень.