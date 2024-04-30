Попит на валюту в Україні виросте: що буде з доларом на цьому тижні

Це відбудеться через нарахування зарплат, пенсій, соцдопомог, а також через Великдень

Точно спрогнозувати коридор коливань на цьому тижні важко, адже на валютному ринку відбуваються ситуативні коливання. Ймовірно, що курс до 5 травня перебуватиме в межах 39,60-40,30 гривень.

У цей період виросте попит на валюту з боку населення, адже почнуть нараховувати зарплати, пенсії чи інші виплати для українців і скоро буде Великдень. Про це повідомила Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

"З одного боку, напередодні Великодня українці потребуватимуть більше вільної гривні, що стримуватиме вплив фактору перехідної дати, з іншого боку, девальваційні очікування населення після хвилі зростання курсу у квітні залишаються підвищеними", — каже вона.

Золотько прогнозує, що протягом 30 квітня-5 травня в Україні готівковий курс долара коливатиметься в межах 39,60-40,30 гривень і зауважує, що ціна на валюту може вирости в середині тижня.

Курс долара в Україні станом на 30 квітня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 30 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 39,94 (продаж). Готівковий курс — 39,70 (купівля) та 39,82 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,66 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким є курс долара київських обмінників та на чорних ринків.