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Смачно та економно: скільки коштує приготувати реберця до Великодня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
М'ясо
М'ясо. Фото Pixabay

Їх середня ціна складає трохи понад 180 гривень

За кілька днів до Великодня українці починають збирати кошики. В нього входять і м'ясні страви, наприклад реберця. Найдешевше їх в соусі можна купити в Сільпо.

Аби трохи заощадити, GoToShop разом з гастрономічним порталом SHUBA підготував аналітику цін в українських магазинах на свині реберця. Порівняння вартості буде в п'яти супермаркетах — Сільпо, Ашан, АТБ, Фора та Novus.

Згідно зі даними, їх вартість коливається від 144,66 гривні до 199,99 гривень. Тобто в середньому українцям вони обійдуться в 180,50 гривень.

Вартість реберець у соусі у супермаркетах Києва:

  • Сільпо — 144,66 грн
  • Ашан — 178 грн
  • АТБ — 185,26 грн
  • Фора — 194,57 грн
  • Novus — 199,99 грн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що м'ясні вироби, які входять у великодній кошик, можуть забрати "останні" кошти з гаманця українців. Найдорожче до свята обійдеться буженина, яка коштуватиме від 500 до 540 гривень за кіло, а найдешевше буде сало — від 210 до 280 гривень за кілограм.

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#Ціни #Ціни на продукти #Прогноз #Реберця