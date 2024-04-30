Де вигідніше купити великодню паску: порівнюємо ціни в АТБ, Сільпо та Novus

Ціни коливаються у діапазоні від 30 до 400 грн

Українці вже активно починають готуватись до Великодня, який святкуватимуть у неділю 5 квітня. І ті, хто не збирається цьогоріч власноруч випікати паски, можуть купити їх у магазинах.

Ціни на великодню випічку коливаються у діапазоні від 30 до 400 грн. "Телеграф" порівняв цінники на пасках у магазинах мережі "АТБ", "Сільпо" та "Novus".

Зауважимо, що розмаїття традиційної великодньої випічки досить велике, адже можна знайти паску як за класичним рецептом, так і незвичну з оригінальними інгредієнтами чи декором. Покупцям пропонуються апельсинові, шоколадні та з різними сухофруктами, горішками паски.

Варто звернути увагу, що у випічки буває різна вага, яка суттєво впливає на вартість.

Так у супермаркетах "АТБ" найдешевша паска має цінник 35,9 грн (100 г), а найдорожча паска "Панетон" із сухофруктами, яка коштує 179 грн та важить 430 г.

У Сільпо покупці можуть знайти паски власної випічки "Крафтяр", які коштують 29,99 грн (100 г). Також на поличках супермаркету є паски з сухофруктами – 379 грн (800 г), безлактозні великодні кекси – 299 грн (350 г), сирна паска від "Київхліб" – 214 грн (550 г). Та найдорожчим лотом є бездріжджова на жовтках із сухофруктами паска від "Мілльвілль" — 399 грн за 580 г.

У мережі супермаркетів "Novus" ціна на паски починається від 29,9 грн за 100 г. Класична здобна великодня випічка від власної торгової марки "Майстри смаку" коштує 49,9 грн за 200 г, а от сучасні крафіни з родзинками на йогурті – 69,9 грн за 200 г, або ж 129 грн за 500 г.

Раніше "Телеграф" писав, що до великоднього кошика українці, окрім пасок, писанок, молочних продуктів та вина, кладуть також м'ясні вироби. Цього року найдорожчими будуть буженина та домашня ковбаса.