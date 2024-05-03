Вкусно и экономно: сколько стоит приготовить ребрышки к Пасхе

Их средняя цена составляет немного больше 180 гривен

За несколько дней до Пасхи украинцы начинают собирать корзины. В них входят и мясные блюда, например ребрышки. Уже почти готовые ребрышки в соусе дешевле всего можно купить в Сильпо.

Чтобы немного сэкономить, GoToShop вместе с гастрономическим порталом SHUBA подготовил аналитику цен в украинских магазинах на свинье ребрышки. Сравнение стоимости будет в пяти супермаркетах – Сильпо, Ашан, АТБ, Фора и Novus.

Согласно данным, их стоимость колеблется от 144,66 грн до 199,99 грн. То есть, в среднем для украинцев они обойдутся в 180,50 гривен.

Стоимость ребрышек в соусе в супермаркетах Киева:

Сильпо — 144,66 грн

Ашан — 178 грн

АТБ — 185,26 грн

Фора — 194,57 грн

Novus — 199,99 грн

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мясные изделия, входящие в пасхальную корзину, могут забрать "последние" средства из кошелька украинцев. Дороже всего к празднику обойдется буженина, которая будет стоить от 500 до 540 гривен за кило, а самое дешевое будет сало — от 210 до 280 гривен за килограмм.