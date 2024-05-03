Популярный фрукт в Украине и не думает дешеветь: цены второй год бьют рекорды

Война оказала свое влияние на ценообразование

Второй год цены на бананы в весенний период бьют рекорды. Ценники этого года на этот фрукт выше прошлогоднего несущественно, но оказывают значительное влияние на потребление.

К такому выводу пришли аналитики EastFruit. Они отмечают, что на формирование цены влияют несколько факторов.

"Можно отметить две главные причины роста цен на бананы в Восточной Европе в этом году. Первая – это климатические изменения, которые негативно влияют на объемы производства этих фруктов в странах Центральной Америки. Как следствие, спрос на бананы из Эквадора, являющегося основным поставщиком банана. Вторая причина – это сравнительно высокие цены на яблоки, что позволяет розничной и оптовой торговле повышать и цены на бананы", – объясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

Отмечается, что в Украине оптовая цена за 1 кг бананов составила $1,26 доллара (по среднему курсу 39,5 — 49,77 грн) США за кг, превысив прошлогодний рекорд в $1,23 (по среднему курсу 39,5 — 48, 58 грн) за кг. В то же время, в Украине, как правило, самые низкие цены на бананы во всей Восточной Европе. Но в ходе войны, которую начала Россия, поставки в некоторые порты были заблокированы. А перевозка через порты других стран существенно повлияла на ценообразование.

Розничные цены на бананы в Украине колеблются от $1,7 до 1,8 (по среднему курсу 39,5 — от 67, 15 до 71,1 грн) за кг. По данным Минфина, средняя цена на бананы составляет 69,77 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в первую неделю мая в украинских супермаркетах изменилась цена на некоторые продукты, среди которых мясо и рыба. Стали известны и актуальные цены на эти позиции в магазинах.