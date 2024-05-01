Сало по 500: що та за якими цінами продають на Столичному ринку перед Великоднем

Дешевшають деякі овочі та фрукти

Перед Великоднем ціни на прилавках України поступово підіймаються. Проте падає вартість одного з основних продуктів — яєць.

На м'ясо тримається стабільна ціна, яка не скаче протягом місяця. Але є деякі види свіжини, які не всім по кишені.

"Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Вирізка коштує 240 грн за кг. Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг. Ошийок свинини коштує в середньому 240 грн за кілограм. Биток по 185 грн/кг. Ребро — 190 грн/кг.

Середня ціна на сало на 150 грн за кг, але деякі види продають до 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Куряче філе продають за 139 грн/кг. Куряче стегенце — 104 грн за кг.

Куряче крило по 67 грн за кг. Тушка курки коштує в середньому 77 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Філе індички продають за 195 грн/кг. Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Індиче стегно по 190 грн за кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

М'якуш із задньої частини в середньому продають по 270 грн/кг. Вартість кілограма м'яса з шиї складає 220 грн за кг.

Яловичина биток — 370 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг. Найдорожча яловичина вирізка, вона коштує 700 грн за кг.

Баранина

Баранина корейка в середьому коштує 400 грн/кг. Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг.

Задня нога на кості — 250 грн/кг. Ошийок можна придбати за 180 грн за кг. Баранина ребро — 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю продають по 15 грн за кг. Молоду картоплю на Столичному ринку пропонують по 100 грн/кг.

Морква в середньому коштує 13 грн/кг. Цибуля — 14 грн за кг.

Капуста білокачанна коштує 12 грн за кг. Капуста молода — 35 грн/кг. Пекінська по 25 грн/кг.

Буряк можна купити по 12 грн за кг. Редиску продають по 40 грн за кг.

Середня ціна на огірки 100 грн/кг. Помідори червоні коштують приблизно 80-100 грн/кг, рожеві по 160 грн. Жовті помідори продають по 200 грн/кг.

Свіжий перець по 140-150 грн за кг. Імпортний часник молодий коштує 150 за кг, а український 240 грн/кг.

Ціни на фрукти

Українські яблука продають в середньому по 25 грн за кг. Грушу імпортну пропонують по 90 грн/кг.

Персики коштують 210 грн кг. Нектарин продають по 440 грн, а імпортні абрикоси по 550-600 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Ківі по 100 грн за кг. Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують по 70-80 грн за кг.

Гранат — 120 грн/кг. Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон коштує 55 грн/кг.

Ціни на яйця

Середня ціна на яйце куряче категорії С1, 10 шт 20 грн. Яйця С0, 10 шт можна придбати за 30 грн.

Категорії СВ по 43 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

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