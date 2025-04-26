Стало відомо, чому труну з тілом папи Римського Франциска запечатали (фото)

Згідно з традицією, у труну понтифіка кладуть кілька речей

У суботу, 26 квітня, в Римі відбувається похорон Папи Римського Франциска, який помер 21 квітня у віці 88 років. Вперше за довгий час Папу ховатиму за межами Ватикану. Труну з його тілом уже запечатали.

Об 11:00 за київським часом на площі Святого Петра розпочалося останнє прощання з папою Франциском, на якому присутні сотні тисяч людей. Напередодні у Ватикані труну з тілом понтифіка запечатали — це давня традиція, частина суворого протоколу католицької церкви, який наголошує на особливому статусі понтифіка та пошані до його пам'яті. Фотографії з обряду з'явилися в Telegram-каналах.

Обличчя Папи Франциска накрили білою вуаллю

Обличчя Папи Римського накрили білою шовковою вуаллю, у традиції католицької церкви такий ритуал символізує, що земний шлях людини завершений і вона іде у вічність. У труну понтифіка поклали традиційні символи його служіння, включаючи "Rogito" — документ, який містить ключові моменти життя Франциска. Також, за традиціями, у труні залишили монети, викарбувані під час його понтифікату.

Похорон Папи Франциска

У Ватикані запечатали труну з тілом Папи Франциска

Зазначимо, що похоронна церемонія відбудеться у базиліці Санта-Марія-Маджоре, як заповів сам Франциск два роки тому. Ця базиліка є однією з найважливіших римських церков, де зберігається давня ікона Богоматері.

"Телеграф" писав раніше, що Папа Франциск помер удома після інсульту. Стали відомі подробиці останніх годин життя понтифіка.