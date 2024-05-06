Пасха уже прошла: сколько сейчас стоит базовая корзина продуктов в Украине

Картофель продолжает качаться в цене

Базовая корзина украинца состоит из 7 популярных продуктов. В преддверии Пасхи популярные товары начали расти в стоимости, однако некоторые продукты в течение недели все равно дешевели.

Наибольшее удешевление произошло на картофель, а меньше всего — на подсолнечное масло. GoToShop подготовил аналитику цен базовую корзину продуктов и добавил, что она стоит 290,36 гривен.

Согласно данным, больше всего стоимость упала на картофель, ведь вместо 31,55 гривны за килограмм нужно заплатить 20,05 гривны.

Цена изменилась и на масло "Селянське" сладкосливочное 73% 180 г, которое стоило 74,17 гривны, а сейчас — 73,37 гривны.

Что касается ультрапастеризованного молока 2,5% этой фирмы, цена упала с 39,23 гривны до 38,86 гривны.

Упала цена и на хлеб "Київхліб Бородинський нарізаний", ведь неделей раньше он стоил 21,09 гривны за 400 граммов, а сейчас – 20,26 гривны.

Однако есть продукты, которые за неделю поднялись в стоимости, а именно:

яйца куриные "Ясенсвіт" С0 10 шт выросли в цене с 40,90 грн. до 43,76 грн.;

гречневая крупа "Хуторок" 800 граммов подорожала с 35,96 грн до 39,53 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие продукты в Украине подорожают или подешевеют в мае 2024 года.