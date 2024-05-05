Прогноз цін на продукти у травні: що подорожчає, а що стане дешевшим

Ціни на деякі овочі впадуть одразу на 7%

У травні вже встигли подорожчати деякі продукти, а до кінця місяця ціни зміняться ще на фрукти та овочі. Одні значно подорожчають, інші знизиться у вартості.

Такий прогноз зробила головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки Інна Сало. Про це пише 24 канали.

За словами фахівця, ціни на яблука можуть зрости до 27 гривень за кілограм. Вартість винограду може піднятися до 285 грн.

Ціна на апельсини очікується до 75 гривень, на лимони – до 57 гривень, на банани – до 70 гривень, на мандарини до 77 гривень.

Водночас ціни на овочі борщового набору можуть, навпаки, знизиться через збільшення пропозиції. Згідно з прогнозами Інни Сало, зміна цін може відбутися так:

капуста білокачанна – до 14 гривень за кілограм (-1,3%),

буряк – до 25 гривень за кілограм (-7 %),

морква – до 14 гривень за кілограм (-5%),

цибуля – до 15 гривень за кілограм (-4 %),

картопля – до 25 гривень за кілограм (-4%).

ціна на молоду капусту може знизитись – до 45 гривень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні ціни на банани б’ють рекорди. Існують дві основні причини зростання вартості.