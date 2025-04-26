На прощання з Папою Римським прийшли сотні тисяч людей: онлайн-трансляція і фото

Ця подія привернула величезну світову увагу

26 квітня у Ватикані проходить прощання з Папою Римським, який помер кілька днів тому — 21 квітня. До останнього шляху Франциска приїхали лідери іноземних держав та сотні тисяч вірян.

"Телеграф" зібрав хронологію подій із похорону.

08:39 (за місцевим часом, 09:39 за Києвом) Відвідувачів почали запускати на територію Ватикану, де відбудеться церемонія. Багато людей займали чергу з вечора й ночували біля площі.

10:00 Початок прощальної літургії на площі Святого Петра. Церемонія проходить на відкритому повітрі, і на ній присутні тисячі людей, які прийшли віддати останню шану Папі Франциску.

11:00 Труну з тілом понтифіка перенесуть з площі Святого Петра до базиліки Санта Марія Маджоре, де відбудеться поховання, як було заповідано самим Франциском.

Фото: Getty Images

На похорони прибули багато світових лідерів, серед яких — президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп, експрезидент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден, а також президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською. Всього на церемонії будуть присутні представники 130 делегацій, зокрема 55 глав держав і урядів, а також 12 монархів.

Ця подія привернула величезну увагу і для її висвітлення акредитацію отримали понад 4 000 журналістів.

Фото: Getty Images

Після завершення церемонії для всіх охочих відбудеться можливість побачити труну з Папою Франциском на площі Святого Петра, де відбуватиметься фінальна частина прощання.

Важливо зазначити, що сам Папа Франциск у своєму заповіті просив провести церемонію в більш скромному форматі, ніж звичайно, щоб бути ближчим до вірян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Франциск, який пішов з життя, у 2023 році нібито закуповував дрони для потреб ЗСУ, використовуючи власні кошти для цієї цілі.