Поліція у Швейцарії думала, що українка вкрала голуба: що показав обшук (відео)

Голуб не просто хатній улюбленець, а джерело матеріалу для творчості — дівчина робить прикраси з посліду

Частина українських біженців осіла у Швейцарії. Серед них — мисткиня Міша Куш. Днями дівчина поділилась дивною історією — сусіди написали на неї скаргу в поліцію, через те, що вона начебто вкрала з вулиці голуба. Проте Міша (Марія — справжнє ім’я) голуба привезла з собою з України, а з його посліду робить прикраси.

Поліція переймалась, що голуба Міша утримує насильно. "Цілий день збирала докази, що мій голуб привезений з України Як виявилось у Швейцарії з цим проблема — вони крадуть голубів, обрізають їм крила та утримують вдома", — каже дівчина у відео. Вона також зазначила, поліцію здивувала кількість посліду і вони все ретельно сфотографували.

Міша надала поліції докази, що голуб — українського походження, тож вони претензій не мають. Проте передали справу ветеринарній службі, адже за законом птахи не можуть утримуватися поодинці. Міша своєю чергою подала зустрічну заяву проти сусідів — за наклеп.

Звідки в Міши голуб та що таке #гівнянаювелірка

Міша Куш усе життя співала й малювала. Але після смерті батька, коли довелося займатися його квартирою, знайшла там пораненого голуба — Валєру. Вилікувала сама. Валєра став першим голубиним героєм її картин і вигаданих історій. Згодом Міша почала створювати полотна і навіть прикраси… з голуб'ячого посліду, заливаючи його епоксидною смолою.

Арт-об'єкт "Планета майбутнього"/ golubvale

Після повномасштабного вторгнення разом із врятованим голубом Юрою поїхала до Швейцарії. Там удосконалила техніку. Виникла "гівняна ювелірка" — прикраси з посліду, які Міша тепер продає у Києві й за кордоном.

Прикраси з голубиного посліду / Інстаграм golubvalerateam

Юра, її голуб з яким вона приїхала до Швейцарії, став зіркою TikTok. Він не тільки продукує гуано для прикрас, а й навіть волонтерить: Міша передає гроші на допомогу військовим. А ще — є основним героєм відео.

Раніше "Телеграф" розповідав про кумедне відео, яке одна з користувачок виклала в TikTok. На ньому дівчинка п'є воду з собачої миски. Коментатори не стримувались в оцінці ситуації.