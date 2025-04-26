"Інтерпайп" Пінчука став кращим роботодавцем у номінації "Підтримка захисників та захисниць"

Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука стала переможцем Рейтингу найкращих роботодавців 2025 року за версією Forbes Ukraine у номінації "Підтримка захисників та захисниць".

За час повномасштабного вторгнення "Інтерпайп" створив у своїй структурі повноцінну патронатну службу, яка опікується працівниками на фронті від моменту мобілізації до повної реінтеграції в цивільне життя після демобілізації.

"Реінтеграція ветеранів починається в момент мобілізації. Ветерани довіряють лише конкретним справам, конкретним вчинкам. Дієва адресна підтримка під час служби закладає фундамент великої довіри", — зазначили в "Інтерпайпі", коментуючи отримання нагороди.

У компанії впровадили комплексний підхід: одночасна медична, юридична, психологічна допомога, фізична реабілітація, підбір робочих місць, індивідуальні наставники та відкритий зворотній зв’язок. Такий підхід справді працює, зазначила кураторка корпоративної Патронтаної служби "Інтерпайп" Людмила Новак.

Окрему увагу "Інтерпайп" приділяє підготовці цивільних працівників до повернення колег з фронту. "Найкращий контакт з ветеранами ми спостерігаємо в Нікополі – місті, що живе під постійними обстрілами. Там люди справді розуміють ціну війни", – поділилися у компанії.

Великим викликом залишається працевлаштування ветеранів з інвалідністю на промислових підприємствах. Проте й тут "Інтерпайп" намагається знайти баланс між можливостями бізнесу та потребами людини: адаптує робочі місця, графіки, навчає та підтримує наставниками.

З 9 з половиною тисяч працівників "Інтерпайп" у лавах ЗСУ чи інших силових структур служать 1070 людей. 170 ветеранів повернулись до роботи.