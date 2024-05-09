Виплата здійсниться через Укрпошту: як особам після евакуації отримати допомогу

Для цього треба заздалегідь записатись на виїзд

Українці мають право на евакуаційні виплати, розмір яких коливається від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Вони здійсняться тим, хто виїхав зі територій бойових дій залізничним транспортом.

Такі гроші надійдуть через АТ "Укрпошта" протягом 10 днів. Як роз'яснив адвокат Олександр Головченко у Facebook, інформацію про кількість населення, що виїхало, фіксується обласною державною військовою адміністрацією за 4 дні до евакуації.

Який розмір грошової допомоги

Вона виплачується населенню в таких сумах:

Для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

Для інших осіб — 2000 гривень.

Згідно з даними, АТ "Укрпошта" виплачуватиме грошову допомогу евакуйованим громадянам протягом 10 календарних днів з дня прибуття зазначеної особи до евакуаційного приймального пункту на залізничному вокзалі.

Варто зауважити, що фінансова допомога не нарахується тим особам, хто раніше її отримував.

Список необхідних документів

Документ, що посвідчує особу або еДокумент

Документ, що підтверджує РНОКПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу, що контролює і мають відмітки в паспорті)

Документ, що підтверджує інвалідність

Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

Документи заявнику треба подати в один з уповноважених органів: виконавчого комітету місцевої влади, органу соціального забезпечення або ЦНАП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни відбудуться для ВПО з 1 травня.