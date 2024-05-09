Виплата здійсниться через Укрпошту: як особам після евакуації отримати допомогу
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Для цього треба заздалегідь записатись на виїзд
Українці мають право на евакуаційні виплати, розмір яких коливається від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Вони здійсняться тим, хто виїхав зі територій бойових дій залізничним транспортом.
Такі гроші надійдуть через АТ "Укрпошта" протягом 10 днів. Як роз'яснив адвокат Олександр Головченко у Facebook, інформацію про кількість населення, що виїхало, фіксується обласною державною військовою адміністрацією за 4 дні до евакуації.
Який розмір грошової допомоги
Вона виплачується населенню в таких сумах:
- Для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;
- Для інших осіб — 2000 гривень.
Згідно з даними, АТ "Укрпошта" виплачуватиме грошову допомогу евакуйованим громадянам протягом 10 календарних днів з дня прибуття зазначеної особи до евакуаційного приймального пункту на залізничному вокзалі.
Варто зауважити, що фінансова допомога не нарахується тим особам, хто раніше її отримував.
Список необхідних документів
- Документ, що посвідчує особу або еДокумент
- Документ, що підтверджує РНОКПП (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному органу, що контролює і мають відмітки в паспорті)
- Документ, що підтверджує інвалідність
- Свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).
Документи заявнику треба подати в один з уповноважених органів: виконавчого комітету місцевої влади, органу соціального забезпечення або ЦНАП.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які зміни відбудуться для ВПО з 1 травня.