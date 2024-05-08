Жителі двох областей отримають компенсацію: за яких обставин та кому вона виплатиться

Особі зроблять банківську картку зі спеціальним режимом

Клієнти Ощадбанку можуть отримати грошову компенсацію, якщо вони постраждали внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Це стосується жителів Херсонської та Миколаївської областей.

Для цього треба звернутись до будь-якого відділення обласного управління українського банку, як повідомили в пресслужбі. Для таких українців буде зроблено спеціальну картку зі спеціальним режимом використанням.

На таке нарахування можна звертатись із 29 квітня 2024 року.

Компенсація виділиться за об’єкти нерухомого майна житлового призначення, пошкоджених/знищених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації для осіб, що не оформили одноразові виплати чи державний житловий сертифікат.

Таким чином банк забезпечив реалізацію ухвали Кабінету Міністрів України "Деякі питання ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, викликані підривом греблі Каховської гідроелектростанції".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців нарахують 10 800 або 14 400 гривень.